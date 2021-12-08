حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 9/12/2021 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 9 ديسمبر 2021 في كافة أنحاء البلاد، حيث شهد طق اليوم اضطرابا في الأحوال الجوية من عواصف ترابة ونشاط رياح إلى امطار متفرقة على البلاد.

ويريد المواطنين معرفة موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، لذا نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس في كافة انحاء البلاد.

حالة الطقس غدا

وتوقع خبراء الأرصاد طقس الغد أن في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

كما قال خبراء الأرصاد، إن الطقس غدا شوف شهد نشاطًا للرياح غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنّه يعود تكوّن الشبورة المائية مرة أخرى في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15