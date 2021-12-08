مبادرة لإقامة سوق أردنية للبيع المباشر في العراق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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اتفق رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير مع رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي داوود عبد زاير على مبادرة إقامة السوق الأردنية للبيع المباشر في العراق.


وأوضحت الغرفة في بيان، اليوم الأربعاء، أن المهندس الجغبير التقى خلال زيارته العراق عددا من الجهات الاقتصادية والاستثمارية، وبحث معهم أوجه التعاون المشترك.
كما اتفق الجغبير مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، على تنفيذ مبادرة جمعية اقتصادية مشتركة بين الغرفة والاتحاد، على أن تجري دعوة جميع الغرف والاتحادات الممثلة للقطاع الخاص الاقتصادي في البلدين بعد ذلك.


وأشار الجغبير إلى استعراض الشركات الأردنية المشاركة في معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن في 11-20 من الشهر الحالي؛ خبراتها ومدى جودة منتجاتها التي تطرحها في الأسواق خلال اللقاءات، مؤكدا أهمية المعرض لما له من ميزة ترويجية للصناعات الأردنية في السوق العراقية التي تعد من أهم الأسواق المستقبلة للصناعة المحلية.


وثمن دور السفارة الأردنية في العراق في توفير كل الدعم والمساندة التي تحتاجها القطاعات الأردنية الراغبة بالعمل والتصدير للسوق العراقية.


وأكد السفير الأردني في العراق الدكتور منتصر العقلة، دور السفارة في إيجاد فرص حقيقية للقطاعات الأردنية وفي مقدمتها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أهمية اللقاءات التي عقدتها صناعة الأردن مع الفعاليات الاقتصادية في العراق في الترويج للصناعة الوطنية.


والتقى الجغبير رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد العراقي.


وحضر اللقاءات السفير العقلة والمحلل الاقتصادي في السفارة الأردنية رامي القضاة، وممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، وعضو غرفة صناعة عمان إسماعيل زهران.

 

 

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