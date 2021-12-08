تجديد عقد زلاتكو مع منتخب كرواتيا

زلاتكو
زلاتكو
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سيبقى مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى مركز الوصيف في مونديال روسيا عام 2018، في منصبه حتى نهائيات كأس أوروبا 2024 حسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الأربعاء.

وإلى جانب الإنجاز التاريخي الذي تحقق في النسخة الاخيرة من كأس العالم لهذه الدولة الصغيرة الحجم، فان داليتش هو المدرب المحلي الوحيد الذي قاد منتخب بلاده لبلوغ نهائيات ثلاث بطولات كبرى وهي بالاضافة إلى مونديال روسيا عام 2018، كأس اوروبا 2020 حيث بلغ فريقه ثمن النهائي، وكأس العالم المقبلة المقررة في قطر عام 2022. وكان داليتش استلم منصبه عام 2017.

وقال رئيس الاتحاد الكرواتي ماريان كوستيتش في بيان: لقد أثبت داليتش بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، ليس لقيادته المنتخب إلى احتلال المركز الثاني في روسيا، بل ايضًا ما قام به مع الفريق بعد ذلك.

في المقابل، وصف داليتش قيادة منتخب بلاده بأنه: أفضل إمتياز لأي مدرب وبالتالي لم اتردّد أي لحظة عندما عرض عليّ الاتحاد تمديد عقدي. أنا واثق من قدرتنا على التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

ويملك داليتش خبرة ايضًا في الملاعب الخليجية لأنه أشرف على ناديي الفيصلي والهلال السعوديين، والعين الإماراتي وقاد الأخير إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016.


 

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