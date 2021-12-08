تكريم كريم مأمون كأفضل رئيس قطاع تجاري بالعاصمة الإدارية

تتويجا لإنجازاته في القطاع التجاري لعدد كبير من المشاريع بالعاصمة الإدارية، كرم كريم مامون كأفضل رئيس للقطاع التجاري فى العاصمة الإدارية، وذلك لما حققه من إنجازات ونجاحات ملموسة في المشروعات العقارية التي تولى إدارتها على مدار العام.

وعلى مدار العام الجاري قاد كريم مامون من خلال منصبه كرئيس للقطاع التجاري إطلاق عدة مشروعات داخل العاصمة الإدارية ما بين سكنية وإدارية وتجارية، حيث ساهم بدور بارز فى تدشين عدد كبير من أكبر مشاريع العاصمة الإدارية، حيث برز اسم مأمون كأفضل رؤساء القطاع التجاري خلال السنوات الأخيرة بخلاف خبرته في القطاع العقاري والتي تجاوزت 15 عاما.

وجاء اختيار كريم مأمون كافضل رئيس للقطاع التجارى بالعاصمة الادارية باعتباره أكثر شخصية مؤثرة فى السوق العقارى لعام 2021، من حيث الأفكار التسويقية المختلفة والتى كان لها تأثير وصدى واضح على حجم المبيعات وكانت سببا فى نجاحات كريم مأمون بالشركات التى تولى هذا المنصب بها، بالإضافة إلي اهتمامه بشركات التسويق العقارى وأفراد المبيعات وكان صاحب فكرة تنفيذ حفلات لشركات التسويق العقارى لتحفزيهم على الاهتمام بالمشروعات.

وكان لذلك تأثير ملموس على تشغيل أفراد المبيعات وعلى حجم المبيعات ليكون فوق المتوقع وحرصه على تقديم أفكار غير تقليدية من حيث الحملات الإعلانية والتصميمات الدعائية وطريقة عرض المشروعات وحرصه الدائم على مشاركة فريق المبيعات بأفكاره فى الحملات التسويقية للمشروعات.

وتولي مأمون عددا من المناصب في كبري الشركات العقارية العربية والمحلية والتي تعمل في السوق المصري وقبل انتقاله إلى العاصمة الإدارية ساهم في هيكلة شركات قطاع الأعمال من خلال تدشين أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للبناء والتشييد.



