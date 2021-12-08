إكسبو الشارقة ووفد قيرغيزستاني يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع المعارض

بحث مسؤولو مركز إكسبو الشارقة خلال لقائه مع وفد دبلوماسي رفيع المستوى من جمهورية قيرغيزستان سبل تعزيز التعاون وتطوير آفاق العمل المشترك للارتقاء بأداء صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدين وترسيخ حضور الشركات القيرغيزستانية في المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز على مدار العام بجانب توسيع مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في قيرغيزستان ومدى أهمية العمل على تنظيم فعاليات مشتركة تصب في خدمة مجتمع الأعمال لدى الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية في البلدين.

حضر اللقاء - الذي عقد في مركز إكسبو الشارقة - سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وسعادة تيموربيك إيركينوف مستشار رئيس مجلس الوزراء لجمهورية قيرغيزستان وسعادة تيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان في دبي والإمارات الشمالية.

وأشاد سعادة سيف محمد المدفع بمتانة العلاقات التي تربط إمارة الشارقة بجمهورية قيرغيزستان والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية زخمًا متزايدًا خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية.. مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة وحيوية لتعزيز التعاون بين الفعاليات الاقتصادية واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق البلدين وإقامة شراكات دائمة من بوابة المعارض والمؤتمرات لا سيما في ظل وجود آفاق واسعة للتعاون سواء في تنظيم فعاليات مشتركة أو في توفير خدمات ومزايا للمستثمرين وزوار المعارض من كلا الجانبين.

وأكد أن المركز بما لديه من إمكانيات وقدرات تنظيمية وترويجية بدعم ورعاية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة يستطيع تمكين الشركات والعارضين القيرغيزستانيين من توسيع خارطتهم التسويقية من خلال الأحداث الهامة التي يستضيفها وينظمها المركز.. مؤكدا الاستعداد التام لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات القيرغيزستانية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الإقتصادية بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة وبما يساهم في الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات إلى الأمام.

من جانبه أعرب سعادة تيموربيك إيركينوف عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع إمارة الشارقة.. مشيرا إلى الرغبة في الإستفادة من قطاع المعارض والمؤتمرات وتجربة إكسبو الشارقة الرائدة في هذا المجال لدعم مجتمع الأعمال واستقطاب الإستثمارات الأجنبية من الخارج.

وأبدى إعجابه الشديد بتجربة دولة الإمارات ومركز إكسبو الشارقة في صناعة المعارض وكيفية تطورها خلال السنوات الماضية ووصفها بأنها متميزة ومبتكرة وتتمتع بمقومات عالمية ومزايا تنافسية كبيرة موجها الدعوة لإكسبو الشارقة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني لجمهورية قيرغيزستان المزمع تنظيمه في معرض إكسبو دبي في 13 ديسمبر الجاري.

من جانبه أشاد سعادة تيمور عبد الجليل بالممارسات التنظيمية والتقنية الرائدة لمركز إكسبو الشارقة التي تمكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة والتي من أبرزها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات ومعرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن "ستيل فاب".. مشيرًا إلى أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي والمساهمة في استكشاف المزيد من الفرص الإستثمارية المتوفرة في العديد من القطاعات الإقتصادية الواعدة لدى الجانبين.