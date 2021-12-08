رئيس كوستاريكا يشيد بالتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

أشاد الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا بالتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أهمية انتهاز كافة الفرص في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز حركة التبادل التجاري وتبادل الخبرات الاقتصادية بما يرتقي بتطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء فخامته.. سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، حيث كان برفقته عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين ورجال الأعمال في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي عن تمنياته لرئيس جمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق، بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة، مؤكدًا استعداد غرفة أبوظبي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتدعيم جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى ضرورة التعاون لإنشاء قنوات لوجستية متقدمة لتعزيز وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأبدى المزروعي تطلعه إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع غرف التجارة والصناعة في جمهورية كوستاريكا الصديقة، وتعريف المستثمرين الإماراتيين بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية.

كما جرى خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وسبل تعزيز فرص الاستثمارات بين القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الجانبين، والاستفادة من الثروة الزراعية والقطاع السياحي في كوستاريكا، بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق.