“أوفيد” يدعم الشركات الصغيرة ومشاريع الطاقة المستدامة في أرمينيا

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية قرض طويل الأجل، بقيمة 30 مليون دولار، مع "بنك أرمينيا"، لدعم تنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة.

وأوضح البيان، الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا"، أنه تم تخصيص نحو 50% من قيمة القرض لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والنصف الآخر لدعم المشاريع الخضراء وزيادة كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون في أرمينيا.

وأوضح أن التمويل يتماشى مع التزام الشركاء بالهدف السابع للتنمية المستدامة الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف الثامن الخاص بتوفير العمل اللائق وزيادة النمو الاقتصادي.

وأظهر البيان ترحيب إدارة الصندوق، بمواصلة التعاون الناجح مع "بنك أرمينيا"، من خلال تسهيل جديد لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز المرونة الاقتصادية وكفاءة الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في أرمينيا.