1.99 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.99 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 326 مبايعة بقيمة 805.46 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 144.44 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 661.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثه بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 982.72 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 214.14 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 768.58 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبيهةالأولى بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 204.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم.