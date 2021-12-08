الإمارات وكولومبيا تعززان خدمات النقل الجوي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني وجمهورية كولومبيا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز خدمات النقل الجوي الثنائية بين البلدين وذلك على هامش مؤتمر الآيكان 2021 الذي يعقد في مدينة بوغوتا في كولومبيا.

وقع مذكرة التفاهم من جانب دولة الإمارات سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.. فيما وقعها من جمهورية كولومبيا سعادة جاير أورلاندو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الكولومبيا بحضور سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

 وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي للدولة مع كافة دول العالم لدعم الناقلات الوطنية بجانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والسياحية.

وأوضحت الهيئة أن المذكرة من شأنها أن تعزز الربط الجوي بين البلدين حيث سيتيح للناقلات الوطنية لكلا البلدين تسيير رحلات مجدولة للركاب والشحن الجوي.

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