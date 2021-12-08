موعد مباراة تونس وعُمان في ربع نهائي كأس العرب

الفجر الرياضي
تونس
تونس
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ضرب منتخب تونس الأول لكرة القدم، موعدًا مع نظيره عمان، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر.

موعد مباراة تونس ضد عمان في كأس العرب

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي تونس وعمان، يوم الجمعة المقبل الموافق العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن منتخب تونس تأهل إلى دور ربع نهائي، بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، في المقابل جاء منتخب عمان وصيفًا في مجموعته برصيد 4 نقاط.
 

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