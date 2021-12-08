أسعار النفط تغلق مرتفعه مع انحسار المخاوف حيال تأثير أوميكرون على الطلب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهت أسعار النفط جلسة تداول متقلبة اليوم الأربعاء على ارتفاع لتحافظ على اتجاه إيجابي بينما أصبح المستثمرون أقل قلقا حيال تأثير متحور أوميكرون لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وعند التسوية، ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي بـ 38 سنتا،أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 75.82 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 31 سنتا، أو 0.43 بالمئة، إلى 72.36 دولار للبرميل.

وصعد برنت نحو عشرة بالمئة منذ أول ديسمبر كانون الأول بفعل توقعات بأن أوميكرون سيكون له تأثير محدود فقط على الطلب على النفط، بعد هبوط بنسبة 16 بالمئة منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وتشير دراسات أولية إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما زالت فعالة ضد هذا المتحور.

وقال كومرتس بنك في مذكرة "نحو ثلثي الهبوط السابق في الأسعار جرى تصحيحه... حتى الآن لا يوجد تأثير ملحوظ في إبطاء الطلب على النفط."

ولم يكن هناك رد فعل يذكر للسوق على أرقام المخزونات البترولية الأسبوعية في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاضا أصغر من المتوقع في مخزونات النفط الخام وزيادة كبيرة أخرى في مجمل الإنتاج وهو ما يعطي مصداقية لتوقعات بأن المعروض سيزيد في الأشهر المقبلة.

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