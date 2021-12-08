استشاري: السمنة وحش يجب التخلص منه بأسرع وقت (فيديو)

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السد الرؤية تعتبر أحد مضاعفات مرض السمنة التي تعرض مريض السمنة للخطر، وقد تؤدي إلى دخول إلى العناية المركزة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ان السمنة تقلل الحركة، وتزيد لزوجة الدم، وتضغط على الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن مريض السمنة عرضة للإصابة بالجلطات في الساقيين، وقد تتحرك هذه الجلطة وتذهب إلى الرئة، مما يؤدي غلى الإصابة بالسدة الرؤية التي تعد من اخطر أنواع السمنة.

وأضاف أن هناك الكثير من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة مثل الضغط والسكر والكوليسترول ومشاكل النفس، معقبًا: "السمنة وحش يهاجم الانسان، ويجب التخلص منها بأسرع وقت".