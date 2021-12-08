الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة بقيادة قطاعي التكنولوجيا والسلع الفاخرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أنهت سوق الأسهم الأوروبية جلسة متقلبة على انخفاض اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر يومين من المكاسب في أكثر من عام، إذ ارتدت أسهم التكنولوجيا والسلع الفاخر عن مكاسب قوية بينما يقارن المستثمرون بين تطمينات بشأن اللقاحات وقيود جديدة محتملة لكبح متحور جديد لكوفيد-19.

وبعد أن قفز 3.8% في الجلستين السابقتين، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6%.

وتأثرت المعنويات سلبا بالقلق حيال فعالية اللقاحات الحالية في الوقاية من متحور أوميكرون واحتمالات تشديد القيود هذا الأسبوع في بريطانيا.

وشهد ستوكس 600 موجة صعود مؤخرا استعاد فيها كل الخسائر التي أثارها رصد المتحور أوميكرون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ليصبح المؤشر القياسي الآن منخفضا 3% عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتنتظر الأسواق المالية بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة واجتماعات لبنوك مركزية كبرى الأسبوع القادم بينما يحاول المستثمرون تحديد الموعد الذي قد يبدأ فيه صانعو السياسة النقدية سحب التحفيز الاقتصادي الضخم المرتبط بالجائحة.

 

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