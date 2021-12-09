استشاري جراحة السمنة يكشف شروط عملية تكميم المعدة (فيديو)

توك شو
عمليات السمنة- أرشيفية
عمليات السمنة- أرشيفية
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 قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الغشاء المخاطي المبطن للمعدة ليس شكلًا واحدًا، فالجزء الذي يقع في اليسار عبارة عن قنوات يسير فيها الطعام، أما الجزء الذي يقع في اليمين متعرج، وهناك ضرورة لمعرفة تركيبة المعدة من قبل جراح السمنة بشكل دقيق، لكي يقوم بإجراء  جراحات السمنة بأفضل صورة.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تكميم عملية المعدة يجب أن يسير بنفس كيرف المعدة، لان السير بشكل مستقيم يؤدي إلى  قطع الطريق الذي يسير فيها الطعم،  مما يؤدي إلى مشاكل مثل القيء وخلافه.

 وأشار إلى أن الأدوات الحديثة تعمل على قطع المعدة  في عملية التكميم بصورة معينة، لتجنب حدوث مثل هذه المشاكل، مضيفًا أن الادوات الحديثة أصبحت تقيس سمك المعدة، وبالتالي منع إمكانية حدوث نزيف، أو أي مشكلة بعد إجراء العملية.

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