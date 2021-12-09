مانشستر يونايتد يتعادل مع يونج بويز 1-1 "فيديو"

اختتم مانشستر يونايتد الإنجليزي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بالتعادل أمام ضيفه يونج بويز السويسري بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء.



وتقدم مانشستر يونايتد عبر ماسون جرينوود في الدقيقة (9)، وعادل فابيان ريدر النتيجة في الدقيقة (42).



وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وسبق وأن ضمن التأهل سلفًا قبل انطلاق المباراة، كما رفع يونج بويز رصيده إلى 5 نقاط متذيلًا لترتيب المجموعة.