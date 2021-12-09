موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

تتجه أنظار محبي الكرة الألمانية لمتابعة ثاني مباريات بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موقف كلا من بايرن ميونيخ وماينز في الدوري

يحتل ماينز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 21 نقطة حصدها من14 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات. ويطمح ماينز في حصد أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

ويطمح النادي البافاري في التتويج بلقب البوندزليجا للموسم التاسع على التوالي، حيث احتل صدارة جدول البوندزليجا في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة كما يسعى للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتتويج بها مرة أخرى وإسعاد جماهيره.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وماينز في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونيخ وماينز يوم السبت 11 ديسمبر 2021 على استاد أليانز أرينا معقل الفريق البافاري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.