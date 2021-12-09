حريق هائل فى شقتين بمساكن السلخانة بالفيوم

شب حريق في شقتين بمساكن بمنطقة السلخانة التابعة لحي جنوب مدينة الفيوم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافئ وسيارة إسعاف بالسيطرة علي الحريق قبل وصولها لباقي شقق العمارة والمحلات بالدور الأرضي.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي مٱمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي عن نشوب حريق بعد منتصف الليل بمنطقة السلخانة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فؤاد رئيس المباحث بالقسم وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب حريق ولا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات وأدى إلى إتلاف محتويات الشقتين من أثاثات وأجهزة كهربائية.

وتبين أن الحريق نشب إثر ماس كهربائي في دائرة الكهرباء بالشقق مما أدى إلى اشتعال النيران وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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