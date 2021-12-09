موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، لمواجهة نظيره موناكو، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي
وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ونظيره موناكو، يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الأولى برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد موناكو في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
 

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