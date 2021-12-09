تيك توك تستعيد أهم أحداث 2021 قبل ايام من وداعها

كشفت "تيك توك" ـ منصة الفيديوهات الرائدة في العالم ـ عن أهم الصيحات، والمبدعين والحركات واللحظات والفعاليات، والتي شهدتها المنصة خلال العام الماضي من خلال هاشتاج #YearOnTikTok و#العام_على_تيك_توك، احتفالًا بانتهاء عام 2021 الفريد من نوعه، إذ شهد أحداثًا مميزة جعلته عامًا لا يُنسى في مصر وحول العالم.

ويمثل تيك توك المكان الأمثل لإطلاق العنان للخيال والابتكار، حيث لا يعرف الإبداع حدودًا، ويمكن لأي شخص اكتشاف وإنشاء ومشاركة المحتوى الذي يحبه، وقد بلغ عدد مستخدمي تيك توك خلال 2021 أكثر من مليار شخص توجهوا إلى المنصة للترفيه، والعثور على شغفهم ومشاركته مع الآخرين، وتعلم أشياء جديدة.

قالت فانيسا باباس، الرئيس التنفيذي للعمليات في تيك توك: "يمثل عام 2021 على تيك توك عامًا للتواصل، حيث تشارك المستخدمين الضحك، والتسلية، وبدأوا تعلم الأشياء الجديدة ومدوا جسورالتواصل الثقافي بشكل مبهر، مما جعلنا نرى قمة الإبداع والترفيه، ويسعدنا الاحتفال بكل الطرق التي جمعتنا هذا العام على المنصة".

وللاحتفال بسنة المستخدمين الخاصة بهم، أطلقت منصة "تيك توك" مؤخرًا "إسأل على تيك توك" #AskOnTikTok وهي ميزة جديدة للأسئلة والأجوبة تدعو المستخدمين إلى الرجوع إلى اللحظات التي لا تُنسى في عام 2021، ومن خلالها سيختار المستخدمون الأسئلة التي يريدون الإجابة عنها حول عامهم على المنصة، ويمكن اختيار سؤال مثل "ما هي أبرز لحظة لك في عام 2021" أو "ما هي أسعد لحظة لك في عام 2021" والإجابة عليه تكون عن طريق إنشاء فيديو جديد أو من مشاركة فيديو سابق على "تيك توك".

من جانبه قال هاني كامل، مدير عمليات المحتوى لشمال إفريقيا في تيك توك "إن ما حدث على المنصة خلال هذا العام، من نمو ودعم لمجتمع تيك توك بعضه البعض يفوق التوقعات. ورأينا في مصر ابدعات اصيلة تنشئ علي المنصة وتعرض الهوية الفريدة التي نتمسك بها في المنطقة وتوحد الأشخاص المختلفة من خلال محتوي فريد من نوعه، ونحن نعتز بما نراه من المتعة والسعادة الفرح الذي جلبه لنا مجتمعنا هذا العام، ومتحمسون لمشاركة المزيد من اللحظات الرائعة خلال رحلة التواصل مع المستخدمين".

انضم إلى احتفالات 2021 على تيك توك، سيتم الإعلان قريبًا عن احتفالات العام على تيك توك في مصر، بما في ذلك التحديات المختلفة للمستخدمين ومنشئي المحتوي علي المنصة وجوائز لمنشئي المحتوى.