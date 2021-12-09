حالة الطقس اليوم الخميس 9-12-2021 ودرجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق التاسع من ديسمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة الموقعة غدا الجمعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الخميس استقرارا بالأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

حالة الطقس صباح اليوم

وأوضحت الهيئة أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الموقعة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.