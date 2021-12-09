حالة الطقس في الكويت.. دافئ نهارا بارد ليلا

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجة الحرارة اليوم الخميس الموافق 9-12-2021، في الكويت تصل العظمى لـ 27 °ﻡ

وعن حالة الطقس نهارا، أكدت إنه يسود البلاد طقس دافئ والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

اما ليلًا، فيسود طقس بارد وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم ساعة.