اعرف درجة الحرارة المتوقعة في البحرين ونسبة الرطوبة

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون، ضبابيا فى بعض المناطق فى البداية ثم يتحول إلى معتدل مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار ويكون رطب أثناء الليل.

وعن الرياح فتكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، اما ارتفاع الموج فيكون من قدم إلى قدمين.

وحذرت الارصاد من تدنى الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر فى بعض المناطق.

اما درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 100% والصغرى 40%.