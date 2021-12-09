حالة الطقس اليوم الخميس 9-12-2021 في الإمارات

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا بوجه عام، ورطبًا ليلًا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع المركز أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية 10 – 20 تصل إلى 30 كم س والموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثانى عند الساعة 06:58 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثانى عند الساعة 23:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثانى عند الساعة 02:11 والجزر الأول عند الساعة 07:40 والجزر الثانى عند الساعة 19:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبى 29 17 85 25

دبى 29 19 70 25

الشارقة 30 15 75 25

عجمان 29 19 80 35

أم القيوين 29 15 70 30

رأس الخيمة 28 18 75 35

الفجيرة 27 20 75 40

العين 29 15 65 25

ليوا 29 15 90 25

الرويس 28 16 90 35

السلع 29 18 90 40

دلما 28 20 75 45

طنب الكبرى 27 19 80 40

طنب الصغرى 27 19 80 40

أبو موسى 27 19 80 40