اعرف تفاصيل حالة الطقس في السعودية اليوم

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 9-12-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.

وتوقع المركز وجود نشاط فى الرياح السطحية وتدن فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم المناطق.

ومن المتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالى والأوسط بسرعة 25-50 كم ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.