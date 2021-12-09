التعبئة العامة والإحصاء: إنخفاض أسعار الخضروات والفاكهة ساهم في استقرار معدلات التضخم

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن اسعار المستهلكين لاجمالي الجمهورية حققت استقرار على اساس شهري مسجلة 118 نقطة خلال نوفمبر.

وارجع "الجهاز"، أسباب هذا الاستقرار إلى ارتفاع أسعار بعض البنود يقابلها انخفاض في بنود أخرى، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.4%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).، مقابل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-11.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.4%).

واشار الجها إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.2%) لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.