ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند عقب الكشف تفاصيل مرضها

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الكشف تفاصيل المحنة الصحية والمرض الذي ألم بها.

ياسمين عبد العزيز

وكشفت ياسمين عبد العزيز تفاصيلا مهمة عن مرضها ورحلتها الأليمة التي دنت منها للموت، قبل أن تنجو وتعود لجمهورها المحب لها ولفنها مجددا بعد رحلة علاج استمرت لـ3 أشهر.

ياسمين عبد العزيز اقتربت من الموت

وأوضحت النجمة ياسمين عبد العزيز أنها لم تخف من الموت الذي وصلت لحافته، عندما بقيت أمعاؤها خارج جسدها، مشيرةً إلى اتخاذها قرار السفر لاستكمال العلاج خارج مصر على عاتقها.

دعاء الجمهور للنجمة ياسمين عبد العزيز

ولفتت ياسمين عبد العزيز أن دعاء الناس ليلة "وقفة عرفة" رد فيها الروح، وأنها قررت أن تظهر في إطلالة إعلامية لتشكرهم دامعة العينين، على وقوفهم إلى جوارها ودعواتهم أن تسرد عافيتها.

ياسمين عبد العزيز مطلوبة

واعتلت اسم ياسمين عبد العزيز صدارة المواضيع الرائجة عبر محرك البحث جوجل في مصر والسعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، عقب ظهورها في برنامج "معكم".

ياسمين عبد العزيز في ضيافة الشاذلي

وحلت ياسمين عبد العزيز ضيفة على الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" يوم أمس الأربعاء، كاشفة العديد من المعلومات حول مرضها الأخير.

جمهور ياسمين عبد العزيز

وتابع الجمهور المحب للفنانة المصرية الشابة ياسمين عبد العزيز إطلالتها للحديث عن محنتها مع المرض، التي استمرت 3 أشهر منذ منتصف يونيو الماضي بسبب خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

تفاصيل جراحة ياسمين عبد العزيز

وأكدت ياسمين عبد العزيز أن العملية التي أجرتها نسائية بسيطة لإزالة "أكياس مبيضية"، خضعت لها 5 مرات منذ كان عمرها 16 سنة، وكانت كل الأمور في كل مرة تنتهي بسلام، رغم الآلام الكبيرة التي تتسبب بها لها، لكنّها جرت في المرة الأخيرة بطريقة مختلفة كلفتها الكثير.

ياسمين عبد العزيز وعملية روتينية

واقتربت ياسمين عبد العزيز من الموت حينما توجهت إلى المشفى، لإجراء هذه العملية الروتينية، بالتزامن مع تدخل جراحي تجميلي لإزالة آثار الجرح في منطقة البطن، لتحدث المفاجأة وتدخل في دوامة كبيرة.

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

مرت ياسمين عبد العزيز بأزمة صحية كبير استمرت معها لـ3 أشهر، أجريت خلالها 4 عمليات في شهرين، إحداها كانت نسبة النجاح بها ضئيلة إلا أن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذها.

تفاصيل ما حدث للنجمة ياسمين عبد العزيز

وبيَنت ياسمين عبد العزيز تفاصيل ما حدث، والمتمثل في حدوث ثقب في القولون جراء العملية الأولى أدى إلى تسمم في الدم، لتدخل إلى عملية جراحية ثالثة وعاجلة ظنت خلالها أنها لن تنجو منها.

ياسمين عبد العزيز والعملية الفاصلة

وقالت ياسمين عبد العزيز إنها قالت لأخيها إنها لن تعود للحياة مجددا ولن تخرج من العمليات، نظرا لصعوبات الآلام التي مرت بها مضيفةً: "وأنا داخلة قلت لأخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف لإني عارفة إني داخلة ومش طالعة تاني".

ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية الفائقة

وقضت ياسمين عبد العزيز بعد إجرائها العملية الثالثة 5 أيام في العناية الفائقة دون أدنى قدرة على الكلام أو الحديث، وكانت أعضاءها الحيوية موصلة عبر الأنابيب بجهازٍ طبي قالت إنّ نسبة النجاة بمساعدته قد لا تتجاوز الـ 10%.

ياسمين عبد العزيز تسافر إلى سويسرا

وقررت ياسمين عبد العزيز السفر إلى سويسرا، حيث كانت أمعاؤها خارج جسدها، وهناك كانت العملية الأخيرة التي وضعت حدًا لمعاناتها الطويلة، قبل أن تعود لمصر واقفة على قدميها، قوية كما أصرت واعتادت أن تكون في سبتمبر/ أيلول 2021.

طبيب ياسمين عبد العزيز

ورفضت ياسمين عبد العزيز رفع عوى قضائية على الطبيب الذي تسبب في كارثتها وأزمتها الطبية رغم ما سببه لها من مشاكل معللةً: "سنه كبير".