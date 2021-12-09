ارتفاع الحرارة وعودة الشبورة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يسود ارتفاع الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية وعودة الشبورة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الجمعة 10 ديسمبر إلى الأحد 12 ديسمبر، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.



عودة الشبورة المائية الكثيفة

وتوقعت الأرصاد عودة الشبورة المائية الكثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، يسود البلاد استقرار بالأحوال الجوية، ويسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وتتوقع االأرصاد، وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.