سعر الدولار اليوم الخميس 9-12-2021 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الخمييس، الموافق التاسع من ديسمبر 2021، اسقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بـ15.67 جنيها.

سعر الدولار اليوم

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر بالسطور التالية:

سعر الدولار اليوم الخميس

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.