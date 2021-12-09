المركزي: التضخم الاساسي سجل نمو 0.5% خلال نوفمبر

قال البنك المركزي المصري، إن معدلات التضخم الأساسي بلغت 0.5% في نوفمبر 2021 على اساس شهري، مقابل 0% مقابل نفس الشهر عن العام الماضي.

وجاء إعلان البنك المركزي لمعدلات التضخم الاساسية التي تستثني اسعار السلع التى تتعرض لتقلبات مثل الخضروات والفاكهة والوقود، بعد اعلان الجهاز المركزي انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي من 6.3 % في أكتوبر.

وأضاف " المركزي"، أن معدل التضخم الأساسي سجل 5.8% في نهاية نوفمبر 2021، مقابل 5.2% في اكتوبر 2021.