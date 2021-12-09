معلومات لا تفوتك عن مرض أكياس الشوكولاتة سبب معاناة ياسمين عبدالعزيز

مرض أكياس الشوكولاتة، حلت النجمة ياسمين عبدالعزيز يوم أمس الأربعاء، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي".

مرض أكياس الشوكولاتة

وأوضحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها كانت تعاني من مرض أكياس الشوكولاتة خلال تواجدها مع منى الشاذلي، مشيرة إلى إنه منتشر لدى كثير من السيدات.

مرض أكياس الشوكولاتة الذي أصاب ياسمين عبد العزيز

وعانت ياسمين عبد العزيز من مرض أكياس الشوكولاتة منذ أن كانت في عمر الـ16 عاما، حيث صاحبته آلاما حادة ما كان يجعلها تجري بعض العمليات الجراحية للتخلص منه.

السيطرة على مرض أكياس الشوكولاتة

ولفتت ياسمين عبد العزيز أنها أجرت عدة جراحات للتخلص من آثار مرض أكياس الشوكولاتة والسيطرة عليه، حيث أجرت الجراحة الأولى في سن الـ16 وهو سبب تدهور حالتها الصحية وأزمتها الأخيرة حيث ذهب لإجراء نفس الجراحة ولم تكلل بالنجاح.

جراحة مرض أكياس الشوكولاتة

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنها توجهت لإجراء جراحة مرض أكياس الشوكولاتة وأخبرها طبيبها أنها ستظل في المستشفى ليومين أو ثلاثة، ولكنها بعد الخروج من العمليات شعرت بألم رهيب، وهو ما جعلها تصرخ بشدة، ومن هنا بدأت رحلة ياسمين عبد العزيز الصحية المؤلمة.

ما هو مرض أكياس الشوكولاتة ؟

وتصدر مرض أكياس الشوكولاتة اليوم الخميس تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما استضافت الإعلامية منى الشاذلي النجمة ياسمين عبد العزيز في ظهورها الأول عقب عودتها من أزمتها الصحية الأخيرة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام معلوما عن مرض أكياس الشوكولاتة سبب تدهور حالة ياسمين عبد العزيز الصحية في السطور التالية:

توصيف مرض أكياس الشوكولاتة

يعد مرض أكياس الشوكولاتة عبارة عن أكياس غير سرطانية مملوءة بالسوائل والتي تتكون عادة في عمق المبايض، ويشبه مظهرها الشيكولاتة المذابة، وتسمى أيضًا أورام بطانة الرحم المبيضية، يمكن أن يؤثر كيس الشيكولاتة على أحد المبيضين أو كليهما.

مرض أكياس الشوكولاتة يصيب هذه الفئة

وتعاني 20 إلى 40% من النساء مرض أكياس الشوكولاتة الموجود ببطانة الرحم المهاجرة، حيث تنمو أجزاء من بطانة الرحم خارج الرحم على أعضاء الحوض الأخرى، ويزداد النسيج خارج الرحم سماكة وينزف، تمامًا كما يحدث لنسيج بطانة الرحم في العادة خلال دورات الحيض الشهرية.

مرض أكياس الشوكولاتة والبطانة المهاجرة

وينتج مرض أكياس الشوكولاتة عن البطانة المهاجرة، حيث يتكون كيس يكون على المبيض مملوء بدم قديم، هذه الأكياس، التي يسميها الأطباء أورام بطانة الرحم، ليست سرطانية.

أسباب مرض أكياس الشوكولاتة

ينشأ مرض أكياس الشوكولاتة كعرض محتمل لبطانة الرحم المهاجرة، ما يؤدى إلى نمو هذا النسيج خارج الرحم، وتلتصق أنسجة بطانة الرحم بالمبيضين وقناتي فالوب والأعضاء المجاورة، مثل المثانة ما ينتج عنه آلام كبيرة وتلف في الأعضاء.

مخاطر مرض أكياس الشوكولاتة

وتزداد شدة مرض أكياس الشوكولاتة وتتطور حال إهمال علاجها، حيث أكد الأطباء أن هرمون الاستروجين يلعب دورًا رئيسيًا، على الرغم من أن الباحثين غير متأكدين من سبب تسبب الهرمون في حدوث الحالة لدى بعض الأشخاص دون غيرهم.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ مرض أكياس الشوكولاتة

وجود تاريخ عائلي.

انتقال الدم في الاتجاه المعاكس، متصاعدًا قناة فالوب بدلًا من الخروج من المهبل.

اضطرابات المناعة

تلف الرحم أو الهياكل المحيطة.

أعراض مرض أكياس الشوكولاتة

يصعب تحديد أعراض مرض أكياس الشوكولاتة حيث يجب إجراء فحوصات المبايض باستخدام الموجات فوق الصوتية، لتشخيص هذا النوع من الكيس بشكل قاطع، يحتاج أخصائي الرعاية الصحية إلى فحص الأنسجة تحت المجهر، إذا كانوا لا يزالون غير متأكدين، فقد يوصون بإزالة الكيس للتحليل.

علاج مرض أكياس الشوكولاتة

إجراء عملية جراحية لإزالة كيس الشيكولاتة.

الانتظار ومراقبة الكيس في بعض الحالات.

استئصال المبيض الذي يزيل المبيض ويمكن أن يخفف من أعراض البطانة المهاجرة ومع ذلك، لا ينصح الأطباء بهذا العلاج للنساء اللاتي يأملن في الحمل.

مرض أكياس الشوكولاتة والخصوبة

يمكن أن تؤثر أكياس الشوكولاتة على الخصوبة، حيث يمكن أن تجعل بطانة الرحم عملية الحمل صعبة، ويمكن أن تجعلها أكياس الشوكولاتة أكثر صعوبة، بالنسبة للنساء اللواتي يخططن للحمل دون أطفال الأنابيب، فإن الاستئصال الجراحي لكيس الشوكولاتة قد يحسن الخصوبة.