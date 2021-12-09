حالة الطقس ودرجات غدا الجمعة 10/12/2021 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 10 ديسمبر 2021 في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد بشأن طقس الغد.

حالة الطق غدا

قالت الأرصاد إن طقس الغد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون طقسا لطفيا على السواحل الشمالية، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

كا أوضحت الأرصاد أن هناك فرصة لتكوين شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية في المتوسط، وشمالية غربية بالنسبة للبحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا



القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15