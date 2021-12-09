قصة سيدة التجمع "العارية" وتفاصيل القبض عليها

سيدة التجمع، توجد العديد من الموضوعات التي تشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض، إلا ان الأعمال الغريبة غير المعتادة هي من تتصدر الطلب البحثي.

سيدة التجمع

وتصدرت سيدة التجمع اليوم الخميس الموافق التاسع من ديسمبر عام 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب نشر بعض التفاصيل حول الواقعة التي هزت منطقة التجمع.

القبض على سيدة التجمع

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من القبض على سيدة التجمع وهي عقب ظهورها عارية في "بلكونة" إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول.

سيدة التجمع عارية في الشارع

واستدعى أحد جيران سيدة التجمع الشرطة لها حيث تم التحفظ عليها واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، التي أحدثت جدلا واسعا في الشارع المصري.

سيدة التجمع تخلع ملابسها

وفاجأت سيدة التجمع المارة في الشارع بخروها عارية تماما ما آثار غضب الأهالي الذين أسرعوا إلى استدعاء الشرطة، للحاق ما يمكن اللحاق به، ومعرفة سبب حدوث تلك الواقعة.

التحقيق مع سيدة التجمع

وضبطت الأجهزة الشرطية سيدة التجمع حيث جاري التحقيق معها من جهات التحقيق، وبحث ملفها المرضي ومعرفة ما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية أو عصبية تدفعها للإقدام على هذا التصرف المجرم حسب القانون.

الإجراء القانوني المتبع حيال واقعة سيدة التجمع

وأوضحت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة سيدة التجمع بعد أن تلقت بلاغًا يفيد بارتكاب سيدة أفعال مخلة يعاقب عليها القانون والتحريض على الفسق والفجور.

واقعة سيدة التجمع قيد التحقيق

وأكد المصدر أن واقعة سيدة التجمع "العارية" قيد التحقيق أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه صاحبة هذا التصرف المسيئ لعادات وفيم وتقاليد الشارع المصري.