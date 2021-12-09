حكم وامثال مصرية.. أكثر من 40 حكمة شعبية مضحكة ورومانسية

حكم وامثال مصرية من التراث المصري القديم والذي يشهد بعبارته الملايين من المصريين في حياتهم اليومية سواء في العمل أو مع الأهل أو الأصدقاء، وذلك لسهولة التعبير عما بداخلنو عن طريق حكم وامثال نقولها في مواقفنا اليومية.

حكم وامثال مصرية

ونقدم لكم في السطور التالية حكم وامثال مصرية، لنتذكر معًا الأقول المأثورة القديمة والتي استخدمها اجددانا، إليكم حكم وامثال مصرية:

حيرتنا يا أقرع من فين نبوسك. مو كل من صف الصواني صار حلواني.

ترتر وحرير على غطاء زير. كلمة يا ريت ما بتعمر بيت.

الناموس والدبان ما يخلي أحد ينام. لو السماء تمطر زلابية كانت غيمت عجين.

جبت الأقرع يونسني كشف قرعته وفجعني. قد النملة ويعمل عملة.

زمان منكوس يرفع الرجول ويخفض الرؤوس.

شفت الزول حسبته هول.

أعرج يسحب مكسح يقول له تعال نتفسح.

دقوا هوانداتهم وسمعوا جاراتهم.

أعمى يقود أعمى يقول له ليلتنا حلوه اللي اجتمعنا.

حبيتني وحبيتك ولما جاء عزرائيل من محبتي دفيتك.

تيتي تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي. أكتع يقول لكتيع لو ما كنت لكع خلك لكيع.

دبش العروسة للبيت وصل والأم مشغولة بتقطيع البصل.

اللي عاجبه عاجبه واللي ما هو عاجبه ينتف حواجبه.

إن كان الرجل بحر تكون المرأة جسر.

يستطيع الرجل أن يحمي المرأة من كل رجل إلّا نفسه.

جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.

الزوج الأصم، والزوجة العمياء هما أسعد الأزواج.

المرأة الصالحة تشبه الأم، والأخت، والصديق.

إذا كانت المرأة الجميلة جوهرة، فالمرأة الفاضلة كنز.

وراء كل رجل عظيم امرأة أولها لست عظيمًا.

وراء كل رجل سعيد امرأة لا تفارق الابتسامة شفتيها.

لا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من امرأة تنزه نفسها مما يعاب.

بالنار يختبر الذهب، وبالذهب تختبر المرأة، وبالمرأة يختبر الرجل.

تضحك المرأة متى تمكنت، ولكنّها تبكي متى أرادت.

المرأة الصالحة أمنع الحصون.

النساء هن بعد الصحافة أفضل وسيلة لنقل الأخبار.

تحب المرأة أولًا بعينيها ثم بقلبها ثم أخيرًا بعقلها.

بعض الأمثال والحكم شعبية الحقيقة كالنور لا تخفى.

يا حافر حفرة السوء لا تعمقها تقع فيها.

الجادة ولو طالت وبنت العم ولو عالت.

الجمل ما يشوف عوج رقبته.

من خرج من داره قلّ مِقداره.

الجار ولو جار. يِستاهل البرد من ضيع عباته.

لا سلم العود الحال يعود.

فكر في سنة وتكلم في ثانية.

ليس كل ما يلمع ذهبًا.

ملعونة تلك السعادة فوق حُطام إنسان.

العمل المتسم بالشجاعة متسم بالشهرة.

من الذي يسبقك إذا كنت تجري وحدك.

للذهب ثمن والحكمة لا ثمن لها.

الذي لا يعرف شيئًا قد يعرف شيئًا آخر.

واجب الجميع ليس واجب أحد.

خذ الشراب قطرات وخذ الحكمة جرعات.

كل امرئ يصنع قدرهُ بنفسه. القطرات الصغيرة قد تصنع جدولًا.