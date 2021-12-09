ترتيب الانبياء والرسل من سيدنا أدم إلى النبي محمد عيه الصلاة والسلام
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يريد الكثير من المسلمين معرفة ترتيب الانبياء والرسل، أي شجرة ترتيب الانبياء والرسل كالمة من سيدنا ادم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلم.
وفيما يلي نقدم لكم ترتيب الانبياء والرسل بداية منسيدنا ادم أو أنسان في الأرض إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
ترتيب الانبياء والرسل
كلّما كان البشر يحيدون عن طريق الحقّ أرسل الله لهم نبيًّا من عنده يهديهم ويصوّب أخطائهم ويدعوهم لعبادة الله الواحد، فكان آدم هو أول الأنبياء ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- خاتمهم، وكان ترتيب الانبياء والرسل من آدم إلى محمد على الشكل الآتي:
ترتيب الانبياء والرسل
- آدم -عليه السلام-.
- إدريس -عليه السلام-.
- نوح -عليه السلام-.
- هود -عليه السلام-.
- صالح -عليه السلام-.
- إبراهيم -عليه السلام-.
- لوط -عليه السلام-.
- شعيب -عليه السلام-.
- إسماعيل -عليه السلام-.
- إسحاق -عليه السلام-.
- يعقوب -عليه السلام-.
- يوسف -عليه السلام-.
- أيوب -عليه السلام-.
- ذو الكفل -عليه السلام-.
- يونس -عليه السلام-.
- موسى -عليه السلام-.
- هارون -عليه السلام-.
- يوشع بن نون -عليه السلام-.
- إلياس -عليه السلام-.
- اليسع -عليه السلام-.
- داوود -عليه السلام-.
- سليمان-عليه السلام-.
- زكريا -عليه السلام-.
- يحيى -عليه السلام-.
- عيسى -عليه السلام-.
- خاتم المرسلين محمد -عليه السلام-.