ترتيب الانبياء والرسل من سيدنا أدم إلى النبي محمد عيه الصلاة والسلام

يريد الكثير من المسلمين معرفة ترتيب الانبياء والرسل، أي شجرة ترتيب الانبياء والرسل كالمة من سيدنا ادم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلم.

وفيما يلي نقدم لكم ترتيب الانبياء والرسل بداية منسيدنا ادم أو أنسان في الأرض إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

ترتيب الانبياء والرسل

كلّما كان البشر يحيدون عن طريق الحقّ أرسل الله لهم نبيًّا من عنده يهديهم ويصوّب أخطائهم ويدعوهم لعبادة الله الواحد، فكان آدم هو أول الأنبياء ومحمد -عليهم الصلاة والسلام- خاتمهم، وكان ترتيب الانبياء والرسل من آدم إلى محمد على الشكل الآتي:

ترتيب الانبياء والرسل