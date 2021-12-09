اشعار حزينة.. 16 قصيدة عن الفراق والوحدة

اشعار حزينة يحتاجها الكثير من الناس لنشرها عبر خاصية ستوري بحسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرًا منهم عن احساسهم بالفراق والوحدة كنوع من أنواع البوح والخروج من الحالة الحزينة.

لذا نقدم لكم مجموعة اشعار حزينة يمكن استخدامها كرسائل أو كمنشورات للتعبير عما بداخلكم عن طريق اشعار حزينة.

اشعار حزينة

وفيما لي اشعار حزينة شاملة 16 قصيدة صغيرة عن الفراق والوحدة:

مثل كل الفصول اللي على مَرّ الزمن تنعاد

عزانا، والدموع جداد

بأن الشمس وحده، وياكثر المشارق

انتهى وقت الوصل من يوم راح مفارق،

هاجرٍ قلبي ومبعد ماعرض تبريره،

اتذكر يوم قال بوداعه وهو شارق،

ها فمان الله.. واربّ المفارق خيره..

آه يا قوى قلبه تجرحني من قلب وتروح

أه قلي وربك من علمك درس الجروح

ما جاك مني يجرحك ولاجاك مني يألمك

ليه القسى قلبك نسى

اتعبتني وليه التعب

واجهني لو مره بسبب

قولي انا شسويت فيك

هذا وانا قلبي عليك

ليه الجفا وكلي وفا



بكيت ولكن هل يجدى بكاء القلب ؟

فراق احبتى وحنين وجدى

فما معنى الحياة ان افترقنا ؟

وهل يجدى النحيب لست ادرى

فلا التذكار يرحمنى لانسى

ولا الاشواق تتركبى لنومى

هم يحسبون المسأله كلها سلك

إذا انقطع تقطع معاه المسالك

ولا دروا اني بالاحساس ابادلك

مو شرط اشوفك واسألك كيف حالك

احس بك لو كنت ماني مقابلك

وتحس بي لو كنت ماني قبالك

دايم وفكري في حراوي منازلك

ان جا مجالك ولا ما جا مجالك

تدري وش اللي بس يقطع تواصلك؟

الموت بس الموت يقطع وصالك

جيتها ما شوفها من دمع عيني

أشتكي دنيا قست ما يوم لانت

قلت: مدري وش أبي ؟ لكن عطيني

و امسحت دمعي وقالت: أص هانت

أنت تدري فراقنا دينه وديني

و أنا أحس لحظاته الملعون حانت

خل عنك الآه واسمع يا ضنيني

العزا معشوقتك ما يوم خانت

علمتني بالغياب أنشد حنيني

وأذكر إنه قال لي: كانت وكانت !

إلى من ابعدتني عنه الدروب

إلى من دابت به القلوب

سأظل احبك رغم الفراق المكتوب

رغم حزني..رغم دمعي

عن حبك لن اتوب

وحدي بدنيا بها روحي اطلعت..

فاقد الاحساس ماعنده شعووور..

الهوى مابيه، أنا روحي اشبعت!

وش يفيد الجرح لو كلي كسور

سأعتذر لقلبي الذي عشق من لايعشق..

سأعتذر لقلمي الذي كتب لمن لايقرأ..

سأعتذر لعقلي الذي فكر فيمن لايفكِر..

سأعتذر لروحي التي ذهبت إلى من قتلها..

سأعتذر لعيني التي رأت من لايراها..

سأعتذر الاعتذارات الحارة لنفسي عما فعلت بها..

إيه يعني لو نكر حبي وخان

لا هو أول ولا آخر من يخون

دام نحيى في زمن مافيه امان

شي طبيعي عشرتي عنده تهون

متغيره يالله عسى مابه خلاف

من حقي أسأل عن غرامي وأحاتي

أدري رجل لكن من فراقك أخاف

صعبه بدونك ياحياتي حياتي

لاجلك جميع ظروف وقتي تحديت

حتى الفراق الّلي بضرسه علكني

لا ماتخلّى الحب ولا تخلّيت

كل مابغيت أعود يمّك مسكني

روحي.. وهالمره خلاص لاتردين

هذا الفراق وروحةٍ دون رده

الكذب خيبه.. ماعرفتي تحبين

ما انتي من يستحق الموده

ماتعرفين الحب والعطف واللين

ولا عاد في قلبي على الحب شده

كانك على قولك تمنى لي الخير

ساعدني أنسى حبك اللي خذاني

خلي حياتي تنقلب كلها غير

وانسى الحبايب والزمن والمكاني

حبي لك أبلغ من كل الأساطير

ما له بقاموس الهوى وصف ثاني

لا شك أنا أشعر بالنهاية وش تصير

واحسب حساب فراقنا بالثواني

ماكنت افكر في فراقك دقيقه

لولا ان عقلي من سبات الهوى فاق

وشفت ان جمع الشمل ماله طريقه

ولاصار لي قدره على قهر الاشواق

ونور الامل في الوصل يفقد بريقه

ودايم وحنا باالاسم بس عشاق

اظهر لي الواقع ومر الحقيقه

كلش يقول افراق وافراق وافراق

رحلت إنت وتركت بداخلي طيفك وصبر طال

غدت ذ**** شمس ماتغيب وصورتك ظلي

حكيت ومالقيت من الحكي إلا الندم موال

سكت ومت بالحسره ولاادري وش هو أحسن لي

تخيرت الفراق ومادريت إن الفراق وصال

أقول إني نسيتك بس ماادري كيف تاصل لي؟!