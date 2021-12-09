تتبيلة الكفتة المشوية.. 3 وصفات شهية

تحرص كل سيدة على اختيار تتبيلة الكفتة المشوية الخاصة بها، حيث تتميز تتبيلة الكفتة المشوية بطعمة اللذيذ والشهي ومناسبة لجميع العزومات.

ونقدم لكم في السطور التالية تتبيلة الكفتة المشوية على طريقة الشيفات المحترفين.

تتبيلة الكفتة المشولة.. 3 وصفات

إليك عزيزتي تتبيلة الكفتة المشوية وثلاث وصفات شهية للكفتة المشوية على طريقة المحلات والطباخين المحترفين.

الوصفة الأولى تتبيلة الكفتة المشوية مثل المحلات

المقادير

1 كيلو كفتة

2 بصل احمر مفروم ناعم

قزبرة وبقدونس مفروم ناعم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زنجبيل

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة كمون

زيت



طريقة الحضير

نأخد ايناء ونضع فيه الكفتة ثم البصل والقزبرة والبقدونس والتوابل والزيت ونحرك جيدا ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نشكلها كور ونضعها في الشواية ثم نطبخها على الفحم حتى تنضج

وتقدم ساخنة.

الوصفة الثانية لـ تتبيلة الكفتة المشوية

مقادير طريقة تتبيلة الكفتة المشوية

كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم ناعمًا.

1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير طريقة تتبيلة الكفتة المشوية

تتبيل الكفتة: في وعاء كبير ضعي اللحم والبصل والملح والفلفل الأسود والتوابل ومسحوق الثوم والزنجبيل والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب والبقدونس والنعناع وقلبي جيدًا بيديك حتى تمتزج المكونات جيدًا.

لاكمال تتبيل الكفتة: اترك اللحم في هذا التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة.

لشوي الكفتة:حضري شواية الفحم، سخني الفحم، ثم شكلي اللحم على شكل أسياخ.

لشوي الكفتة: ضعي الأسياخ فوق الفحم، وقلبي باستمرار من جميع الجوانب حتى ينضج اللحم.

الوصفة الثالثة.. تتبيلة الكفتة المشوية على طريقة الشيفات المحترفين

المقادير

بصلة كبيرة مقطعة أرباع.

خمسمئة غرام من لحم الخروف المقطع.

نصف حبة طماطم (بندورة).

ربع حزمة شبت.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حبة متوسطة فلفل أخضر حلو.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من كلٍ من:

الكزبرة الناعمة.

البهار المشكل.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

مكونات صلصة الطحينة:

نصف كوب من كلٍ من:

اللبن الروب.

الطحينة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

للتقديم:

فحم.

قشرة نصف ليمونة معصورة.

خبز صغير.

طريقة التحضير