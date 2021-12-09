موسيماني يجهز مفاجأة في مباراة السوبر الإفريقي

يستعد مسئولو الجهاز الفنى لنادى الأهلى لتجهيز بديل أيمن أشرف وعلي معلول، بشكل قوى خلال الفترة المقبلة، تحسبا لاحتياج الفريق إلى خدماته.

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي المصاب أمام الرجاء



وأكدت مصادر خاصة وجود استقرار من بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، على تجهيز كريم فؤاد فى ظل قدرته على اللعب فى مركز الظهير الأيسر.



وأضافت أن الجهاز الفنى للأهلى يخشى حدوث تطورات فى إصابة التونسى على معلول، ما ينتج عنه أزمة فى مركز الظهير الأيسر.



وتعرض أيمن أشرف للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال مشاركته فى مباراة الجزائر ببطولة كأس العرب التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر، ويحتاج إلى أسابيع للتعافى.



ويغيب أيمن أشرف عن مباراة منتخب مصر والأردن، المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس العرب، كما سيغيب عن منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، كما تأكد غيابه عن المشاركة فى لقاء السوبر الإفريقى أمام الرجاء المغربى، والذى يقام يوم 22 ديسمبر.

