تخسيس الارداف.. 4 وصفات طبيعية للحصول على القوام الممشوق

تلجأ الكثير من السيدات إلى تخسيس الارداف بسب زيادة الوزن والحصول على قوام وجسم مثالي، وتختلف طرق تخسيس الارداف ولكن كلمة في الوصفات الطبيعية.

ويعتبر تخسي الارداف بالواصفات الطبيعية ضمن أكثر الطرق أمانًا وفعالة في الحصلو على القوام الممشوق، ونقدم لكم فيما يلي 3 وصفات طبيعية لـ تخسيس الارداف

وصفات تخسيس الارداف

وصفة تخسيس الارداف الأولى

المكونات

حبتا كمثرى + 200 جرام كرفس + باقة نعناع + 3 حبات مشمش + حبة شمر.



طريقة التحضير

اغلي لترين ماء وضعي المقادير السابقة بعد تقطيعها، وعندما تذبل هذه المقادير قومي بضربها في الخلاط لتصبح عصير.

اتركي العصير يبرد، ثم اشربي منه كوبا قبل كل وجبة، كما يمكنك إضافة شرائح الليمون إلى العصير لتعزيز حرق الدهون.

وصفة تخسيس الارداف الثانية

المكونات

ملاعق كبيرة من البن المطحون “القهوة العربية أو التركية”.

ماء دافئ.



طريقة تطبيق خلطة تنحيف الأرداف والأفخاذ:

أخلطي القهوة بكمية مناسبة من الماء الدافئ حتى يُصبح قوامها كالعجينة، وقبل الإنتهاء من الإستحمام أفركي المنطقة التي تُريدين تنحيفها بالخلطة في إتجاه عقارب الساعة بحركة دائرية لمدة 10 دقائق، ثم 10 دقائق أخرى عكس عقارب الساعة، وستلاحظين أن المنطقة أصبح عليها طبقة من الزيت وهذه عبارة عن كمية صغيرة من الدهون المخزنة بالجسم، ثم إغسلي المنطقة بالماء الفاتر وستلاحظين النعومة الرائعة التي حصلتِ عليها.

طبِّقي هذه الخلطة لتنحيف الأرداف والأفخاذ يوميًا لتحصلي على النتائج السريعة.

وصفة تخسيس الارداف الثالثة

المكونات

زيت زيتون.

زنجبيل.

طريق الإعداد والتطبيق

يوضع زيت الزيتون في قدرٍ ويوضع على النار إلى حيين الغليان.

يُضاف اليه الزنجبيل المبشوور ويترك قليلًا.

بعدها يبعد عن النار ويترك ليبرد ويوضع في علبةٍ، إلى حين الاستخدام.

عند الاستخدام يوضع في المكان المراد تنحيفه ويحرك بحركةٍ دائريةٍ وينصح على الاغلب عمل اي تمرينٍ يتم فيه بذل جهدٍ لكي يسري المفعول بشكلٍ اقوى واسرع، حيث يساعد التمرين على سرعة إمتصاص الخلطة.

وصفة تخسيس الارداف الرابعة

المقادير

ملعقة كبيرة مرامية.

ملعقة كبيرة اكليل الجبل.

نصف ملعقة كبيرة بابونج.

كوب ماء مغلي.



طريقة الإداد والتطبيق