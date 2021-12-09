احسن من محلات برا.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

طريقة عمل الكبدة لا تقتصر على وصفة واحدة بل هناط عد طرق كثيرة أبرزها طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، حيث يعشقها الملايين من المصرييين وتعتبر وجبة مفضلة في أي وقت من اليوم.

ونقدم لكم في السطور التالية طريقة عمل الكبدة الإسكندرني أحسن من المحلات.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

يعشق المصريون الأكلات الشعبية سريعة التحضير وطيبة المذاق مثل: الشاورما، الكبدة والبرجر، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبدة الإسكندراية.

حيث تعتبر الكبدة الإسكندرانى من الأكلات الشعبية الشهية ومن الأفضل أن تقوم الأم بعملها فى المنزل لضمان نظافتها، مضيفة أن الكبدة غنية بالحديد اللازم لتكوين هيموجلوبين الدم وفيتامين أ والأملاح والمعادن الأساسية، كما أنها مفيدة لمرضى الأنيميا.

مقادير الكبدة الإسكندراني

1 كيلو كبدة بتلو

3 فصوص ثوم مهروسين

2 فلفل رومى أخضر

2 فلفل أخضر حار

1 ليمونة

ملح وفلفل وكمون

طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى

1- تقطع الكبدة إلى شرائح بالطول، وتنقع الكبدة حوالى ساعة فى اللبن، وهذه هى الطريقة الوحيدة والأمثل لتنقيتها من السموم دون خروج الفائدة منها.

2- ضعى ملعقة زيت فى إناء ساخن وشوحى فيها فص ثوم مع الملح والفلفل والبهارات والشطة حسب الرغبة ثم نضع الكبدة ونقلب ليتغير لونها.

3- بعد تمام نضج الكبدة نضع الفلفل وعصير الليمونة والكمون، حتى يحتفظ بالطعم، ويمكنك تقديمها مع سلطة الطحينة وعملها ساندوتشات أو مع المكرونة.