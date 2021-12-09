معلومات غريبة.. 25 حقيقة لم تسمع عنها من قبل!
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يحبث الكثير من نشطاء الإنترنت عن معلومات غريبة لتسلية وقتهم بحقائق صادمة ومثيرة للاهتمام، كما أن هنا هناك كم معلومات غريبة لا يحصى.
لذلك جمعنا لكم معلومات غريبة وشيقة قد لا تسمع عنها من قبل.
معلومات غريبة
- في عام 1963، قال جايلورد بيري، لاعب دوري البيسبول الرئيسي أن البشر سيصلون إلى القمر قبل أن أنزل أقوم بدورة جري كاملة، في 20 يوليو\تموز 1969، بعد ساعة من وضع نيل أرمسترونج قدمه على سطح القمر، قام بيري بدورة الجري الكاملة الأولى والأخيرة له أثناء اللعب مع فريق سان فرانسيسكو جاينتس.
- نجم كرة السلة المتقاعد مايكل جوردان يكسب من Nike أموالًا أكثر من جميع عمال مصنع Nike في ماليزيا مجتمعين.
- ألوان العلم الأولمبي دائمًا هي الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأصفر على أرضية بيضاء. وذلك لأن واحدًا على الأقل من هذه الألوان يظهر على علم كل دولة على هذا الكوكب. معلومات غريبة
- متوسط عمر دوري البيسبول الرئيسي: 7 ملاعب.
- المبارزة قانونية في باراغواي ما دام أن كلا الطرفين مسجلين في تبرع الدم.
- يجب على جميع حكام دوري البيسبول الرئيسيين ارتداء ملابس داخلية سوداء أثناء العمل تحسبًا لتمزق سراويلهم.
- في عام 1920، تفوقت بيب روث على فريق الدوري الأمريكي.
- ارتدى بيب روث ورقة ملفوف تحت قبعته لإبقاء رأسه باردًا. وقام بتغييرها كل شوطين.
- كل عام يحضر 56 مليون شخص مباريات البيسبول الرئيسية في الدوري.
- في إنجلترا في القرن الثامن عشر، استخدمت أوكار القمار شخصًا كانت وظيفته ابتلاع النرد إذا كانت هناك مداهمة للشرطة.
- يكسب العامل الكوستاريكي الذي يصنع كرات البيسبول نحو 2750 دولارًا سنويًا. يكسب لاعب البيسبول الأمريكي العادي 2.377000 وسطيًا دولار في السنة.
- هناك 336 غمازة على كرة الجولف المعتمدة.
- يتحرك القمر بعيدًا عن الأرض بمعدل ضئيل، رغم أنه قابل للقياس، كل عام. وقبل 85 مليون سنة كان يدور حول الأرض على بعد نحو 35 قدمًا من سطح الكوكب.
- النجم Antares أكبر بـ 60.000 مرة من شمسنا. إذا كانت شمسنا بحجم الكرة اللينة، فإن النجم Antares سيكون بحجم منزل.
- كالاما، وهي بلدة في صحراء أتاكاما في تشيلي لم تشهد الأمطار قط.
- في أي وقت من الأوقات، هناك 1800 عاصفة رعدية جارية فوق الغلاف الجوي للأرض.
- تسبب تآكل قاعدة شلالات نياجرا في انحسار السقوط نحو سبعة أميال على مدار 10000 عام الماضية.
- تزن مرتبة عمرها عشر سنوات ضعف ما كانت تفعله عندما كانت جديدة بسبب الحطام الذي تمتصه بمرور الوقت. يشمل هذا الحطام عث الغبار (فضلاتها وأجسادها المتحللة)، والعفن، وملايين خلايا الجلد الميتة، وقشرة الرأس، وشعر الحيوان والإنسان، والإفرازات، والوبر، وحبوب اللقاح، والغبار، والتربة، والرمل، والكثير من التعرق. معلومات غريبة
- يتدفق 16 مليون جالون من النفط سنويًا من الرصيف إلى الجداول والأنهار.
- في الفضاء، لا يستطيع رواد الفضاء البكاء لأنه لا توجد جاذبية ولا يمكن للدموع أن تتدفق.
- معظم أحمر الشفاه يحتوي على قشور السمك.
- “لمح البصر” وحدة زمنية فعلية: 1/100 جزء من الثانية.
- إذا كان لديك ثلاثة أرباع وأربعة دايمات وأربعة بنسات، فستحصل على 1.19 دولار. وهو أكبر مبلغ ممكن من المال في شكل عملات معدنية لا يمكن تغييره مقابل دولار واحد.
- اخترع ليوناردو دافنشي المقص.
- إن إعادة تدوير جرة زجاجية واحدة توفر طاقة كافية لتشغيل التلفزيون لمدة ثلاث ساعات.
- اخترعت ولاعة السجائر قبل أعواد الثقاب.
- المكتبة الرئيسية في جامعة إنديانا تغرق أكثر من بوصة في السنة. فعندما تم تصميمها، فشل المهندسون في مراعاة وزن جميع الكتب التي ستشغل المبنى.