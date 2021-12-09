ميناء دمياط يتداول 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة



تداول ميناء دمياط 26 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية،و3 آلاف و777 شاحنة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الخميس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و229 طنا تشمل 3 آلاف و159 طن رمل و750 طن نترات و1100 طن كلوريد الإيثلين و4 آلاف و700 طن فوسفات و3 آلاف و500 طن زيت و2020 طن كسب فول صويا.

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و798 طنا تشمل 7 آلاف و959 طن حديد و12 ألف طن ذرة و14 ألفا و443 طن قمح و5 آلاف و558 طن فول و2400 طن سلاج و5148 طن سكر و12 ألف طن كسب فول صويا و290 طن كسب عباد شمس.

وأضاف البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 952 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والجزائر والهند وباكستان وسنغافورة وأستراليا وهولندا وأمريكا وفرنسا وانجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 898 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2646 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 145 ألفا و156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91 ألفا و266 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2272 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا.