هاشتاج "هاني شاكر في الرياض" يتصدر تريند تويتر في السعودية ومصر

احتل الفنان الكبير هاني شاكر ونقيب المهن الموسيقية المصرية تريندات تويتر اليوم، حيث تصدر هاشتاج هانى شاكر فى الرياض تويتر مصر والسعودية، وذلك خلال إحيائه حفل في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما نشر شاكر صورة من تصدره التريند وعلق عليها بـ" هاشتاج هانى شاكر فى الرياض يتصدر تريند تويتر فى مصر والسعودية خلال حفلة ضمن فعاليات موسم الرياض".

هاني شاكر في الرياض

أحيا هانى شاكر حفلًا غنائيًا أمس الأربعاء 8 ديسمبر 2021، ضمن حفلات موسم الرياض، وشارك فى الحفل المطرب محمد محسن والمطربة مى فاروق، والفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أمير عبد المجيد، وقدم هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه.

كما أحيا “شاكر” الشهر الماضى، حفلًا غنائيًا في أبو ظبى على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل يقدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولى بالعراق، وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله الذى أحياه فى العراق، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".

وقبل الحفل حرصت الشرطة العراقية على تأمين المطرب الكبير هانى شاكر، أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقيين المصريين، وسط حراسة مشددة وسيارة مصفحة، خلال ذهابه إلى المسرح لإحياء حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولى.

ونشر الحساب الرسمى لأمير الغناء العربى على إنستجرام فيديو له خلال ذهابه الحفل متنقلا بسيارة مصفحة وسط موكب رسمى من الشرطة العراقية.