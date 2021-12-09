نجم الإسماعيلي على ردار بيراميدز.. ومجلس الدراويش يحاول إنقاذ الموقف



بات شكري نجيب مهاجم النادي الإسماعيلي قريب من الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد شكري نجيب مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي، كما أنه يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي" عن وجود مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية لحسم انضمامه للسماوي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن ذلك جاء بناءًا على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأشار، قائد الدراويش لا يرغب في الاستمرار داخل القلعة الصفراء، كما أكد في مكالمة هاتفية جمعته بالمدير الفني للسماوي قبل السفر لخوض معسكر دبي.

وفي سياق متصل، يحاول مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى لتجديد عقد اللاعب خلال الساعات القادمة ولكن اللاعب طلب مهلة للتفكير في عرض القلعة الصفراء حتى الثلاثاء المقبل.

وقدم الإسماعيلي عرضين للاعب أولهم التجديد لفرض الاستقرار داخل الفريق والحفاظ على القوام الأساسى للفريق، ثانيًا، هو القدوم بعرض خلال الأيام المقبلة لسهولة بيعه في يناير المقبل.

وكما أكدت مصادرنا أن السماوي لا ينوي تقديم عرض للاعب في يناير المقبل خاصة وأنهم على إتفاق لضمه في نهاية الموسم بإنتقاله حر.

