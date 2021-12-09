اختتام المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان بإكسبو 2020 دبي

اختتمت النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان فعالياتها اليوم بعقد 180 اجتماع عمل ثنائيا بين المستثمرين من الإمارات ودول الآسيان والتي ترافقت مع مشاركة لافتة رفيعة المستوى بلغت 1368 مشاركا من 58 دولة حول العالم منهم 250 حضورا افتراضيا.

وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي.. " انطلاقة واعدة ومؤشرات قوية من حيث عدد المشاركين والجلسات تؤكد أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان يأتي في الوقت المناسب لإعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات ودول الآسيان".

وأضاف إن المنتدى أتاح أمام صناع القرار من الجانبين الفرصة لتبادل الآراء والخبرات، واستعراض أهم المشاريع، كما ساهم في تسليط الضوء على فرص وآفاق التعاون المحتمل وكيفية شكل إطلاق العديد من الشراكات الواعدة واتفاقيات التعاون المستقبلي التي سترسخ أسس بناء مرحلة جديدة.

وأوضح أن المنتدى استطاع على مدى يومين تقديم العديد من التصورات والآراء حول واقع التعاون والتبادل التجاري بين منطقة الخليج ودول الآسيان، وطرح العديد من الرؤى المستقبلية ذات البعد الاستراتيجي التي تصب في بناء منظومة عمل متكاملة تعود بنتائجها الإيجابية على جميع الشركاء.

وقال سعادته " يمكننا القول بأن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان في نسخته الأولى استطاع تحقيق الهدف المرجو الذي نهدف إليه في غرفة دبي والمتمثل في تعريف مجتمع الأعمال المحلي بالكم الكبير من فرص التعاون المثمر مع دول الآسيان من جهة، وفي إطلاع المشاركين القادمين من مختلف دول العالم على الدور المحوري لدبي بوابة ومنصة للشركات الراغبة في إطلاق عملياتها في المنطقة".

وعقدت الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود".

يُذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية الرائدة لغرفة دبي التي أطلقتها في عام 2013، والتي تركز على استكشاف الإمكانات والفرص الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا.