خبيرة تُقدم النصيحة لأصحاب هذه الأبراج بالالتزام في أداء الصلاة (فيديو)

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج وأوراق التاروت، إن أصحاب الأبراج الترابية عليهم أن يحذروا الفترة المقبلة من منطقة المعدة والبنكرياس والطحال، لأنهم قد يعانون من مشاكل صحية في هذه المناطق.

وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن الأبراج المائية مثل الحوت والسرطان والعقرب، في حاجة لإعداد نظام غذائي صحي، لأنهم لا يحبون أي قيود، وهناك ضرورة لإعداد جلسات طاقة، لكي يتم إخراج المشاعر، وعليهم أن يلتزموا بالصلاة في مواعيدها.

وتابعت أن الابراج الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، طاقتهم تعتمد على الأفكار الجديدة، وفي حاجة من وقت للآخر لتجديد الطاقة، ولهذا عليهم أن يحافظوا على طاقتهم في الأماكن العامة عند الخروج إلى المول من خلال قبض اليد أو من خلال تربيع اليدين.