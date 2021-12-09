خبيرة أوراق التاروت تكشف عن توقعاتها للأبراج لعام 2022 (فيديو)

توك شو
إيمان خير، خبيرة
إيمان خير، خبيرة الأبراج
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قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج وأوراق التاروت، إن الأبراج الترابية مثل الجدي والطور والعذراء في حاجة للاستعداد لعام 2022، من خلال العمل على زيادة الطاقة، لأن طاقتهم مستنزفة جدًا، وهذا الأمر ممكن من خلال إجراء بعض تمارين التنفس الشائعة.

 وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أصحاب الأبراج الترابية، عليهم أن يمارسوا الرياضة في مكان مفتوح، بعيدًا عن صالات الجيم وخلافه، مشيرة إلى ضرورة ممارسة كل أنواع الرياضات التي تساعد على فتح منطقة الصدر، لشحن الطاقة. 

 ولفتت إلى أن الأبراج الترابية من الأبراج العنيدة التي تعاني من التردد والشك، ولهذا عليهم أن يقوموا بإخراج كل أفكارهم وانفعالاتهم على ورق، وبعد ذلك حرقه، لأنهم لا يستطيعوا أن يشاركوا حالتهم الصحية مع أحد. 

الابراج الطاقة التاروت خبيرة الأبراج إيمان خير خبيرة الأبراج وأوراق التاروت الأبراج الترابية

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