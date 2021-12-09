استشاري يكشف السن المناسب لإجراء جراحات السمنة

توك شو
عمليات السمنة- أرشيفية
عمليات السمنة- أرشيفية
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 قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن السن المناسب لإجراء جراحات السمنة بعد الوصول لـ11 عامًا، خاصة عملية التكميم، خاصة أنها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتعمل على تقليل الجوع والشبع سريعًا، ومناسبة لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو.

وتابع خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن جراحات السمنة من الممكن أن تجرى في عمر الـ65 عامًا، ولكن هناك ضرورة لإجراء بعض التحاليل لتقييم الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن التكميم تساعد على خفض الوزن، وتقليل السكر التراكمي.

 ولفت إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تجرى قبل وبعد وأثناء العملية التي تساعد على العودة للنشاط بعد إجراء العملية بصورة سريعة مثل استخدام أدوية تخدير سريعة، وبعض الأدوية التي تنظم الألم دون أي مشاكل.

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