محمد لطفي يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

وجه الفنان محمد لطفي، الشكر لدولة الإمارات على منحه الإقامة الذهبية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب: “كل الشكر لدولة الإمارات الحبيبة وهيئة الثقافة والفنون بدبي. علي منحي الإقامة الذهبية.



يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفي في مسلسل «بين السما والأرض» بمشاركة هاني سلامة، ونجلاء بدر، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، وندى موسى، كما يشارك في تصوير فيلم «عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي.