الإعلامي مؤيد الإدريسي: منتخب مصر الأقرب للبطولة العربية.. وحسين فيصل اكتشاف كروي

قال الإعلامي والناقد الرياضي الليبي مؤيد الإدريسي، إن المنتخب المصري هو أوفر المنتخبات حظا للفوز ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ورشح الإدريسي كذلك منتخب الجزائر للفوز باللقب بعد المباراة القوية التي أداها الفريق أمام المنتخب المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتوقع الإعلامي الرياضي البارز مؤيد الإدريسي أن يتخطي المنتخب المصري نظيره الأردني بسهولة في حين رأى أن مباراة المغرب والجزائر ستكون اقوى مباريات البطولة متوقعا انتهاءها بركلات الجزاء الترجيحية والفائز فيها سيكون ضلع من أضلاع نهائي البطولة العربية.

وتمنى مؤيد الإدريسي مشاركة منتخب بلاده في البطولة مؤكدا على قوة الاحتكاك فيها إلا أن المنتخب السوداني استطاع أن يهزم منتخب ليبيا في التصفيات المؤهلة للبطولة وحرمه من المشاركة فيها.

وأثنى مؤيد الإدريسي على نجم منتخب مصر ونادي سموحة حسين فيصل متوقعا أن يكون محمد صلاح جديد بعد الأداء المهاري العالي الذي أداه في البطولة والذي سيؤهله للاحتراف في كبرى الأندية الأوروبية حال مواصلة تألقه ونجاحه في قيادة منتخب بلاده لنهائي كأس العام المقام في قطر 2022.

كما أشاد الإعلامي الرياضي البارز بأداء هداف البطولة حتى الآن سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك ومنتخب تونس متوقعا تهافت الأندية العربية والأوروبية على اللاعب في الفترة المقبلة وخاصة في حال فوزه بلقب هداف البطولة العربية والذي يتصدر قائمة هدافيها حتى الآن برصيد 3 اهداف.