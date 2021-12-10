وزير قطاع الأعمال: 19 ديسمبر فتح المظاريف لمناقصة تطوير 1700 فدان في هليوبارك

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن  شركات النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، حصلت على العديد من المشروعات التنموية في دولة العراق من بينها إنشاء عدد من الكباري.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة النصر للإسكان والتعمير لديها مشروع كبير يبلغ تكلفته 17 مليار جنيه  بتحويل «المقطم» لمقصد سياحي عالمي، لافتا أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب التي  تربط بين الكورنيش والهضبة الوسطى.

وتابع هشام توفيق، شركة مصر الجديدة الإسكان والتعمير  تبحث أيضا مع مطورين عقاريين الدخول في شراكة على مساحة 1700 فدان من أراضيها، لافتا إلى أن 19 ديسمبر سيتم طرح  فتح مظاريف 3 شركات تقدمت لمناقصة تطوير 1700 فدان فى هليوبارك.

محمد موسى الإسكان والتعمير وزير قطاع الأعمال العام برنامج خط أحمر

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